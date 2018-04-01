Принявших участие в акции протеста в подмосковном Волоколамске
четверых активистов "Другой России" доставили в локальный отдел
внутренних дел. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово" Фото:
voloktoday.ru Активистов доставили в отдел внутренних дел
Волоколамска. Позже их отпустили."Личности установлены,
политическая пропаганда прослушана, нарушений нет. Просто ждали
конца митинга", – говорится в сообщении.Как пишет "ОВД-Инфо", в
Волоколамске также был задержан активист незарегистрированной
Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) Азамат Каримов,
который держал плакат с надписью "Позор мусорным
баронам!".Участники митинга в Волоколамске требовали закрытия
мусорного полигона.21 марта на мусорном полигоне "Ядрово"
близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода.
В местном управлении образования с этим инцидентом связали
отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС
РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию
средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще
одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают,
что никаких средств защиты власти не предоставляли.31
марта сотрудники уголовного розыска ГУВД Московской
области и инспекторы дорожно-постовой службы задержали одного из
организаторов митингов против мусорного полигона "Ядрово" Артема
Любимова. Активист объявил голодовку.Волоколамск расположен в
98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло
более 20 тыс. человек.
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