Принявших участие в акции протеста в подмосковном Волоколамске четверых активистов "Другой России" доставили в локальный отдел внутренних дел. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово" Фото: voloktoday.ru Активистов доставили в отдел внутренних дел Волоколамска. Позже их отпустили."Личности установлены, политическая пропаганда прослушана, нарушений нет. Просто ждали конца митинга", – говорится в сообщении.Как пишет "ОВД-Инфо", в Волоколамске также был задержан активист незарегистрированной Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) Азамат Каримов, который держал плакат с надписью "Позор мусорным баронам!".Участники митинга в Волоколамске требовали закрытия мусорного полигона.21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают, что никаких средств защиты власти не предоставляли.31 марта сотрудники уголовного розыска ГУВД Московской области и инспекторы дорожно-постовой службы задержали одного из организаторов митингов против мусорного полигона "Ядрово" Артема Любимова. Активист объявил голодовку.Волоколамск расположен в 98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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