. С 1 апреля “Укрзализныця” повысила тариф на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении на 1%. Это обусловлено применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов, передает .

Отметим, коэффициенты установлены соответствующим актами Мининфраструктуры.

Так, с 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников - с 28 апреля по 8 мая - коэффициент 1,03.

Вместе с тем, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле купить билет на поезд можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

Отметим, стоимость билетов на поезда по Украине зависит от сезона: чем больше спрос, тем выше цена. Именно следовательно, летом путешествовать едва ли не дороже только. Цены на билеты выше только в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1.

Напомним, до конца 2018 года украинцы смогут воспользоваться единым приложением, которое будет предлагать билеты для путешествий автобусом, поездом и самолетом.

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