Террористы из "Аш-Шабаб" напали на базу миротворцев в Сомали

Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" совершили набег на базу миротворцев из Организации африканского единства в Сомали, сообщают в воскресенье СМИ со ссылками на источники в армейских кругах.

База располагается в районе города Буламарер в 130 км от столицы Сомали Могадишо.

Столкновение между террористами и силами миротворцев продолжалось около четырех часов после того, как нападавшие, пытаясь прорваться на территорию базы, подоврали у ее ворот заминированный автомобиль.

Один из источников сообщил журналистам, что в результате перестрелки есть погибшие, однако их точное число пока не установлено.