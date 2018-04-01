В воскресенье, 1 апреля, Кейт Миддлтон появилась на публике в последний раз перед декретным отпуском. Об этом сообщает Elle.

Она побывала на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзоре вместе с принцем Уильямом. Уже через полтора месяца там же пройдет венчание Меган Маркл и принца Гарри.

Отмечается, что на праздничную службу Кейт Миддлтон надела черное пальто, дополнив его брошью и серьгами из крупного жемчуга, а также шляпкой-"таблеткой".

Известно, что в настоящее время герцогиня Кембриджская и принц Уильям воспитывают двух детей - принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Также в конце этого месяца Кейт Миддлтон родит третьего ребенка.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в конце апреля 2018 года принц Уильям и герцогиня Кэтрин в третий раз станут родителями , и букмекеры традиционно уже принимают ставки на возможные имена для еще одного наследника или наследницы.

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