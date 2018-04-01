Террористы в Донецке полностью разворовали четырехзвездочный отель «Европа», который открыли за несколько лет до начала боевых действий

Об этом в своем блоге написал журналист , передает

«В 2014 году враги Донбасса решили провести референдум и объявить «республику» и после этого город погрузился во тьму. А отель «Европа» был захвачен «защитниками Донбасса» и закрылся», — отметил он.

Недавно сторонник донецких боевиков Александр Болотин выложил в сеть новую фотографию отеля, которая позволяет сделать выводы о его состоянии.

По словам Казанского, отель полностью разграбили, выкрутив даже софиты из козырька. Сейчас он стоит пустым и заброшенным.

При этом Болотин в комментариях к снимку пишет, что отель якобы разворовали не террористы «ДНР», а жители Смолянки.

Тем временем в комментариях к его посту бывшие поклонники сепаратистов жалуются на то, что жизнь на Донбассе изменилась в худшую сторону.

«Спустя четыре года к людям пришло понимание, что с самого начала что-то пошло не так, еще когда разграбили офис Таруты. А вот майдановцев они зря вспоминают. В дни революционных событий в не был разграблен ни один магазин. Ничего похожего на эпическое взятие «Метро» в столице не было», — резюмировал Казанский.

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