|Погрузился во тьму: как боевики «ДНР» разворовали жемчужину Донецка
|01.04.2018 16:34
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Террористы в Донецке полностью разворовали четырехзвездочный отель «Европа», который открыли за несколько лет до начала боевых действий
Об этом в своем блоге написал журналист , передает
«В 2014 году враги Донбасса решили провести референдум и объявить «республику» и после этого город погрузился во тьму. А отель «Европа» был захвачен «защитниками Донбасса» и закрылся», — отметил он.
Недавно сторонник донецких боевиков Александр Болотин выложил в сеть новую фотографию отеля, которая позволяет сделать выводы о его состоянии.
По словам Казанского, отель полностью разграбили, выкрутив даже софиты из козырька. Сейчас он стоит пустым и заброшенным.
При этом Болотин в комментариях к снимку пишет, что отель якобы разворовали не террористы «ДНР», а жители Смолянки.
Тем временем в комментариях к его посту бывшие поклонники сепаратистов жалуются на то, что жизнь на Донбассе изменилась в худшую сторону.
«Спустя четыре года к людям пришло понимание, что с самого начала что-то пошло не так, еще когда разграбили офис Таруты. А вот майдановцев они зря вспоминают. В дни революционных событий в не был разграблен ни один магазин. Ничего похожего на эпическое взятие «Метро» в столице не было», — резюмировал Казанский.