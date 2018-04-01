Обращений по поводу автобуса с польскими номерами, который якобы горел во Львове в ночь на 1 апреля, не было ни в Главное управление Нацполиции во Львовской области, ни в подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. О горевшем автобусе сообщило издание "Вголос" Фото: Igor Zinkevych / Facebook "Сегодня в СМИ и соцсетях обнародована информация о том, что якобы "01.04.2018 около 2.00 возле Стрыйского автовокзала, неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками...". Подобных обращений в подразделения Главного управления Национальной полиции во Львовской области не поступало", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/2392442014129523 Zaxid.net пишет, что начальник смены оперативно-координационного центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львове подчеркнул, что никаких вызовов, связанных с поджогом или пожаром в автобусе, пожарным не поступало. Об инциденте спасатели узнали из интернета.О поджоге автобуса, в частности, сообщил сайт "Вголос". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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