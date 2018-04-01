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Информация о горевшем автобусе с польскими номерами не подтвердилась
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01.04.2018 16:35
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Обращений по поводу автобуса с польскими номерами, который якобы
горел во Львове в ночь на 1 апреля, не было ни в Главное управление
Нацполиции во Львовской области, ни в подразделения Госслужбы по
чрезвычайным ситуациям. О горевшем автобусе сообщило издание
"Вголос" Фото: Igor Zinkevych / Facebook "Сегодня в СМИ и соцсетях
обнародована информация о том, что якобы "01.04.2018 около 2.00
возле Стрыйского автовокзала, неизвестные лица подожгли польский
автобус и обклеили его красно-черными листовками...". Подобных
обращений в подразделения Главного управления Национальной полиции
во Львовской области не поступало", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/2392442014129523
Zaxid.net пишет, что начальник смены
оперативно-координационного центра Госслужбы по чрезвычайным
ситуациям во Львове подчеркнул, что никаких вызовов, связанных с
поджогом или пожаром в автобусе, пожарным не поступало. Об
инциденте спасатели узнали из интернета.О поджоге автобуса, в
частности, сообщил сайт "Вголос".
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