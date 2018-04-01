12 человек получили шок от случившегося, им оказали помощь на месте

случай произошел в субботу около 16:30 на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы, сообщает Le Progres.

По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей неожиданно упала. Погибший мужчина не находился на карусели, но его смертельно ранило куском отломанной конструкции.

По данным других свидетелей, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило из карусели, также серьезно пострадала 8-летняя девочка.

Кроме того, 12 человек получили шок от случившегося, им оказали помощь на месте.

Напомним, что 16 марта в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.

По предварительным данным, подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки из-за отключения электричества. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы. Сообщается, что грузинские власти компенсирует расходы на лечение пострадавших.