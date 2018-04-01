Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в спальном микрорайоне города. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"ЧП произошло в одной из многоэтажек Малиновского района. Установлено, что в квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома. Во время ссоры житель квартиры с восьмого этажа выстрелил из травматического оружия соседу в грудь", - говорится в сообщении.

На данный момент 30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с травматическим ранением грудной клетки слева. Проверка продолжается. По ее результатам будет принято решение о привлечении стрелка к ответственности.

Напомним, в Одессе, во время празднования "Юморины 2018" на мужчину обрушился фрагмент фасада.

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