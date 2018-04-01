Ставший и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посвятил первое совещание на новой должности ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Кемерово предлагают сделать на месте гибели детей технопарк с мемориалом Фото: ЕРА Первое совещание на должности новый и.о. губернатора посвятил ликвидация последствий пожара в "Зимней вишне" и проверке противопожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей.Мэр Кемерово Илья Середюк сообщил, что жители города в данный момент решают, что появится на территории сгоревшего торгового центра."Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал", – говорится в сообщении.По предварительным данным, здание сгоревшего торгового центра подлежит сносу. По словам мэра, в настоящее время на разных интернет-площадках идет голосование, чтобы кемеровчане смогли предложить вариант благоустройства территории "Зимней вишни". Голосование идет четвертые сутки и продлится около двух недель.В настоящее время наиболее знаменитый вариант – создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в ходе митинга после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Цивилев обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Игоря Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся, как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Позже Цивилев встал на колени перед жителями города. "Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию", – сказал он.Сегодня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-губернатор Цивилев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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