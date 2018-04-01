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И.о. губернатора Кемеровской области предложил сделать на месте сгоревшего торгового центра детский технопарк
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01.04.2018 16:43
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Ставший и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
посвятил первое совещание на новой должности ликвидации последствий
пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Кемерово предлагают сделать на
месте гибели детей технопарк с мемориалом Фото: ЕРА Первое
совещание на должности новый и.о. губернатора
посвятил ликвидация последствий пожара в "Зимней вишне" и
проверке противопожарной безопасности зданий с массовым пребыванием
людей.Мэр Кемерово Илья Середюк сообщил, что жители города в данный
момент решают, что появится на территории сгоревшего торгового
центра."Цивилев предложил включить в варианты голосования создание
нового детского технопарка, в котором будет размещен
мемориал", – говорится в сообщении.По предварительным данным,
здание сгоревшего торгового центра подлежит сносу. По словам мэра,
в настоящее время на разных интернет-площадках идет
голосование, чтобы кемеровчане смогли предложить вариант
благоустройства территории "Зимней вишни". Голосование идет
четвертые сутки и продлится около двух недель.В настоящее время
наиболее знаменитый вариант – создание парка с именными
деревьями и небольшим мемориалом.Пожар в четырехэтажном торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в
результате происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в
ходе митинга после пожара в кемеровском торговом центре
"Зимняя вишня" Цивилев обвинил потерявшего во время пожара
сестру, жену и трех детей Игоря Вострикова в попытке пиара. "К
народу относятся, как к скоту", – заявил Востриков, после чего
Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе
хотите?"Позже Цивилев встал на колени перед жителями города.
"Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную
ситуацию", – сказал он.Сегодня губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев подал в отставку. Временно исполняющим обязанности
губернатора назначен вице-губернатор Цивилев.
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