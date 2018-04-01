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В полиции назвали неправдивой информацию о горевшем во Львове автобусе с польскими номерами
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01.04.2018 16:51
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Обращений по поводу автобуса с польскими номерами, который якобы
горел во Львове в ночь на 1 апреля, не было ни в Главное управление
Нацполиции во Львовской области, ни в подразделения Госслужбы по
чрезвычайным ситуациям. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке О горевшем автобусе сообщило издание "Вголос"
Фото: Igor Zinkevych / Facebook "Сегодня в СМИ и соцсетях
обнародована информация, о том что якобы "01.04.2018 года около
2.00 возле Стрыйского автовокзала неизвестные лица подожгли
польский автобус и обклеили его красно-черными листовками..."
Подобных обращений в подразделения Главного управления Национальной
полиции во Львовской области не поступало", – говорится в
сообщении.
https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/2392442014129523
Zaxid.net пишет, что начальник смены
оперативно-координационного центра Госслужбы по чрезвычайным
ситуациям во Львове подчеркнул, что никаких вызовов, связанных с
поджогом или пожаром в автобусе, пожарным не поступало. Об
инциденте спасатели узнали из интернета.О поджоге автобуса, в
частности, сообщил сайт "Вголос".
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