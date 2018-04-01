В столицу Корейской народно-демократической республики город Пхеньян прибыли 186 артистов из Южной Кореи для того, чтобы принять участие в двух шоу. Об этом сообщает Yonhap News .

Первый концерт запланирован уже на воскресенье, 1 апреля, второй - на вторник, 3 апреля.

Отмечается, что в состав делегации вошли южнокорейские поп-звезды, мастера тхэквондо, а также представители правительственных организаций по культурной политике.

Известно, что данный визит артистов из Южной Кореи в Корейскую народно-демократическую республику стал первым за как минимум десять лет.

Как сообщал svodka.net ранее, Северная Корея отказалась от визита южнокорейского рэпера Psy. Музыкант мог войти в состав группы артистов, которые должны выступить в Северной Корее.

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