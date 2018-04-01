Несмотря на осторожный кризис в отношениях западных стран с Россией, министр иностранных дел Германии Гайко Маас видит в РФ «партнера в решении региональных конфликтов» и надеется на возобновление диалога.

В результате поведения России потеряна значительная часть доверия, — глава МИД Германии Маас, информирует svodka.net.

Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Россией несмотря на конфликт РФ с западными странами, заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас (Heiko Maas) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 апреля, передается со ссылкой на dw.com.

«Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка», — отметил Маас.

Действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет глава МИД ФРГ назвал верными.

В результате «поведения России» потерянная «значительная часть доверия», подчеркнул он.

«Итак, мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом, если Россия также готова это сделать», — добавил Маас.

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