В воскресенье, 1 апреля, во время традиционного пасхального послания Urbi et Orbi на площади Святого Петра в Риме Папа Римский Франциск пожелал Украине "плодов мира". Об этом сообщила украинская служба Радио Ватикана .

"Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги на пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - сказал он.

Также Папа Римский упомянул и о других горячих точках планеты, нуждающихся в "плодах мира", между них Сирия, Израиль, Йемен, Судан, Корейский полуостров, Венесуэла.

"Мы, христиане, веруем и знаем, что Христово воскресение - это настоящая надежда мира, которая не разочаровывает. Это сила пшеничного зерна – та сила любви, которая снижается и отдается до конца, и которая действительно обновляет мир. Эта сила также и сегодня приносит плод в бороздах нашей истории, отмеченной многими несправедливостями и насилием", - подчеркнул он.

Кроме того, Папа Римский пожелал "плодов новой жизни детям, которые по причине войн и голода растут без надежды, лишенные образования и медицинской помощи, а также для наклонных возрастом, отброшенных, словно хлам". Также он пожелал политикам "всегда почитать человеческое достоинство, с отречением отдаваться служению общему благу и обеспечивать развитие и безопасность своих граждан".

Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко запланировал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 апреля.

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