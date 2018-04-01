|Ученые бьют тревогу: вулкан Этна медленно "меняет прописку" (видео)
|01.04.2018 17:06
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Ученые из Открытого университета Великобритании за годы наблюдений установили, что весь массив вулкана Этна на острове Сицилия сползает к Средиземному морю со скоростью 14 мм в год, пишет со ссылкой на .
Такая скорость кажется незначительной, но исследования по вулканологии свидетельствуют, что движение по наклонной может привести к катастрофическим последствиям. По мнению британских исследователей, активность вулкана может возрасти.
"Пока нет причин для тревоги, но за этим процессом нужно следить, особенно если скорость движения увеличивается", – сказал руководитель исследования Джон Мюррей из Открытого университета.
Геологи поместили высокоточные GPS-станции по периметру большого вулкана Европы и фиксировали данные в течение 11 лет. Оказалось, что Этна движется в юго-восточном направлении, в город Джарре. Этому способствует слабая и податливая порода в основе вулкана.
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