Ученые из Открытого университета Великобритании за годы наблюдений установили, что весь массив вулкана Этна на острове Сицилия сползает к Средиземному морю со скоростью 14 мм в год, пишет со ссылкой на .

Такая скорость кажется незначительной, но исследования по вулканологии свидетельствуют, что движение по наклонной может привести к катастрофическим последствиям. По мнению британских исследователей, активность вулкана может возрасти.

"Пока нет причин для тревоги, но за этим процессом нужно следить, особенно если скорость движения увеличивается", – сказал руководитель исследования Джон Мюррей из Открытого университета.

Геологи поместили высокоточные GPS-станции по периметру большого вулкана Европы и фиксировали данные в течение 11 лет. Оказалось, что Этна движется в юго-восточном направлении, в город Джарре. Этому способствует слабая и податливая порода в основе вулкана.

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