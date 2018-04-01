Президент США Дональд Трамп упрекнул издание The Washington Post в поддержке интернет-магазина Amazon в вопросе выплаты налогов

Трамп назвал газету, которая принадлежит ритейлеру, «лживым лоббистом» и призвал Amazon честно платить налоги, информирует svodka.net.

«Лживая The Washington Post используется в качестве лоббиста, следовательно должна зарегистрироваться… Эти махинации с почтовой службой должны прекратиться. Amazon должен начать платить по реальным расценкам и выплачивать налоги сейчас же!» — написал Трамп в Twitter.

Лидер США заявил, что за каждую доставленную посылку для Amazon Почтовая служба США теряет в среднем 1,5 доллара.

Трамп добавил, что «в целом эта сумма достигает миллиардов долларов».

Читайте: Трамп сделал заявление о сговоре с Россией

Отметим, 29 марта Трамп заявил, что Amazon недоплачивает налоги, используя американскую почтовую систему в качестве своего курьера и вытесняет с рынка многие тысячи ретейлеров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира