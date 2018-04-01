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"Чтобы получить поддержку парламента и народа". Посол РФ в Великобритании назвал дело Скрипаля провокацией Лондона
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01.04.2018 17:07
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Британцы взяли курс "на лидирующую роль в так называемом
сдерживании России", считает посол РФ в Великобритании Александр
Яковенко. Яковенко: Британцам придется отвечать Скриншот: ntv.ru "У
нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была
осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются
сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно,
реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация
спецслужб", – заявил он.По словам дипломата, "Британия сейчас
находится в очень трудном положении" в связи с Brexit и своей ролью
"в Западном союзе"."И вот тогда, когда была утверждена концепция
национальной безопасности и чуть позднее Тереза Мэй
(премьер-министр Великобритании. – ) это подтвердила,
то британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом
сдерживании России. Но для того, чтобы Россию удерживать, нужна
мощная провокация для того, чтобы эту позицию поддержал и
парламент, и народ", – сказал Яковенко.Он считает, что "такую
дикую провокацию" Лондон устроил, "чтобы получить поддержку и
парламента, и народа"."С тем, чтобы обвинить Россию по многим
аспектам и для того, чтобы ее сдерживать", – объснил
дипломат.Яковенко заявил, что "британцам придется отвечать".4 марта
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали 28
стран и НАТО.
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