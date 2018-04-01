Британцы взяли курс "на лидирующую роль в так называемом сдерживании России", считает посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Яковенко: Британцам придется отвечать Скриншот: ntv.ru "У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб", – заявил он.По словам дипломата, "Британия сейчас находится в очень трудном положении" в связи с Brexit и своей ролью "в Западном союзе"."И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности и чуть позднее Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании. – ) это подтвердила, то британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России. Но для того, чтобы Россию удерживать, нужна мощная провокация для того, чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ", – сказал Яковенко.Он считает, что "такую дикую провокацию" Лондон устроил, "чтобы получить поддержку и парламента, и народа"."С тем, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и для того, чтобы ее сдерживать", – объснил дипломат.Яковенко заявил, что "британцам придется отвечать".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали 28 стран и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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