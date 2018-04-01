|Полиция Киева задержала в метро везшего патроны мужчину
|01.04.2018 17:09
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В метрополитене Киева сотрудники полиции задержали мужчину, который вез с собой 22 патрона калибра 5,45 мм. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Неизвестного остановили для проверки документов, а при осмотре сумки нашли и изъяли патроны, которые направили для проведения баллистической экспертизы.
Выяснилось, что мужчина является уроженцем Днепропетровской области. Он заявил, что нашел патроны и оставил их себе. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают цель хранения патронов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 22 марта, в Киеве на одной из станций метро задержали мужчину со взрывчаткой.
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