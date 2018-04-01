Новая методика позволяет собрать из аминокислот «бур», который легко проникает через клеточную мембрану. Потом можно доставить лекарственные вещества внутрь клетки через «просверленное отверстие».

Ученые научились доставлять лекарства внутрь клетки, информирует svodka.net.

Ученые Университета штата Орегон разработали самосборные пептидные наноматериалы, которые облегчают доставку лекарств через клеточную мембрану. Как сообщает Naked Science, сокращенно их обозначили аббревиатурой CSPN.

«CSPN представляют собой новую модульную платформу доставки лекарств, которая может быть запрограммирована в требуемые структуры путем точной настройки аминокислот в определенной последовательности», — рассказал руководитель исследования Гаурав Сахай.

Новая методика позволяет собрать из аминокислот «бур», который легко проникает через клеточную мембрану. Вместе с ним можно доставить лекарственные вещества внутрь клетки через «просверленное отверстие».

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Есть возможность избирательной настройки такого «наношприца» для специфических фармакологических потребностей.

Ученые отдельно отмечают, что можно регулировать не просто эффективность проникновения в клетку, но и такие параметры, как биоразлагаемость и биосовместимость.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ избежать преждевременной смерти.

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