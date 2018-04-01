Президент Украины Петр Порошенко выступил за проведение футбольных матчей в Мариуполе Донецкой области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Еще одно событие, которое сегодня будет, — это футбольный матч. На самом деле это очень важно Фото: EPA Он напомнил, что сегодня проходит матч между футбольным клубом "Мариуполь" и киевским "Динамо"."Еще одно событие, которое сегодня будет, – это футбольный матч. На самом деле это очень важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность? А как объяснять болельщикам?" – сказал президент.Летом 2017 года "Динамо" отказалось ехать на запланированный на 27 августа матч УПЛ в Мариуполь, ссылаясь на предупреждение Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Госслужбы охраны.27 августа футбольный клуб "Динамо" сообщил, что отправил руководству Федерации футбола Украины и украинской Премьер-лиги просьбу назначить новую дату поединка седьмого тура УПЛ в Мариуполе с одноименным клубом. На матч, назначенный на этот же день, киевляне не приехали.11 сентября контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение в матче против ФК "Мариуполь". "Динамо" подало апелляцию, но проиграло ее.В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не удовлетворил жалобу киевского футбольного клуба.1 апреля в 17.00 начался матч между "Динамо" и "Мариуполем", на котором присутствует Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки матч сегодня это что мариуполе Теги: спорт