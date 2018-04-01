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Порошенко: Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность?
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01.04.2018 17:15
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Президент Украины Петр Порошенко выступил за проведение футбольных
матчей в Мариуполе Донецкой области. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Порошенко: Еще одно событие, которое
сегодня будет, — это футбольный матч. На самом деле это очень важно
Фото: EPA Он напомнил, что сегодня проходит матч между футбольным
клубом "Мариуполь" и киевским "Динамо"."Еще одно событие, которое
сегодня будет, – это футбольный матч. На самом деле это очень
важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит,
что мы за мир и обеспечиваем безопасность? А как объяснять
болельщикам?" – сказал президент.Летом 2017 года "Динамо"
отказалось ехать на запланированный на 27 августа матч УПЛ в
Мариуполь, ссылаясь на предупреждение Министерства внутренних дел,
Службы безопасности Украины и Госслужбы охраны.27 августа
футбольный клуб "Динамо" сообщил, что отправил руководству
Федерации футбола Украины и украинской
Премьер-лиги просьбу назначить новую дату поединка седьмого
тура УПЛ в Мариуполе с одноименным клубом. На матч,
назначенный на этот же день, киевляне не приехали.11 сентября
контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ засчитал "Динамо"
техническое поражение в матче против ФК "Мариуполь".
"Динамо" подало апелляцию, но проиграло ее.В феврале 2018
года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не
удовлетворил жалобу киевского футбольного клуба.1 апреля в
17.00 начался матч между "Динамо" и "Мариуполем", на котором
присутствует Порошенко.
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