На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, в результате чего более 20 человек пострадали. Об этом сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на данные чиновников, передает

"В результате сегодняшнего землетрясения сейчас пострадало 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь", - заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.

Как сообщал по меньшей мере 31 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,5 на востоке острова Новая Гвинея.

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