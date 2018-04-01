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Машина дипломатов РФ попала в ДТП в Киеве (видео)
01.04.2018 17:22
Машина дипломатов РФ попала в ДТП в Киеве (видео) По теме:

В на улице Нижний Вал опримерно в 00:30 в воскресенье, 1 апреля, произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России и автомобиля такси KIA. Об этом сообщает Оперативный в , передает

"По информации свидетелей, водитель просто крутанул рулем в припаркованную машину, изрядно растрощив ее", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, пассажир скрылся с места происшествия, а у водителя имеются признаки опьянения. Тест на алкоголь водитель автомобиля дипломатического представительства проходить отказался.







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