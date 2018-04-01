Точное место падения предугадать невозможно — обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США.

Китайская орбитальная станция упадет на Землю в понедельник , информирует svodka.net.

Китайская космическая станция Тяньгун-1 (Tiangong-1) упадет на Землю в ночь на понедельник, 2 апреля, утверждают специалисты Европейского космического агенстства.

Об этом сообщает BBC. «По последним прогнозам, станция, вероятно, войдет в атмосферу около 2:25 мск. Впрочем, ученые отмечают, что ошибка времени возможного падения составляет около суток», — говорится в сообщении.

Скорее только, Тяньгун-1 сгорит в атмосфере, но часть обломков, таких как топливные баки и элементы двигателей, могут упасть на Землю.

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При приближении к поверхности китайская станция массой 8,5 тонны может развить скорость до 26 тысяч км/час.

«Сложно сказать, какое количество обломков уцелеет, ведь Китай не раскрывает модель станции», — отметил Элиас Абутаніус из Австралийского центра космических исследований.

Китайские специалисты утверждают, что падение станции не будет напоминать катастрофу из научно-фантастических фильмов. Это будет похоже на метеоритный дождь.

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Точное место падения предугадать невозможно. Европейское космическое агенстство указывает территорию, которая простирается на большие расстояния на юг и север от экватора.

То есть обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США.

В ЕКА отмечают, что вероятность того, что обломки упадут кому-то на голову, равна вероятности пережить два удара молнии за год.

Китай запустил Тяньгун-1 29 сентября 2011 года. С 2016 связь со станцией была потеряна.

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