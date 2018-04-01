1-го и 2 апреля в связи с мокрым снегом в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается третий уровень лавинной опасности, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Карпатах 1-го и 2 апреля могут сойти лавины Фото: EPA "1 апреля в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении.2 апреля в связи со снегопадами опасность третьего уровня сохранится, добавили в службе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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