1-го и 2 апреля в связи с мокрым снегом в горах Закарпатской и
Ивано-Франковской областей ожидается третий уровень лавинной
опасности, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Карпатах 1-го
и 2 апреля могут сойти лавины Фото: EPA "1 апреля в связи с
осадками в виде мокрого снега и дождя в горах Ивано-Франковской и
высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная
снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в
сообщении.2 апреля в связи со снегопадами опасность третьего уровня
сохранится, добавили в службе.
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