. В Берлине противники экстрадиции Карлоса Пучдемона устроили демонстрацию. Люди вышли на улицы и требуют освободить Карлоса Пучдемона, который этот час находится в Германии под арестом, передает со ссылкой на La Vanguardia.

Как пишет издание, сторонники независимости Каталонии вышли на демонстрацию в Берлине. Они требуют освободить экс-главу автономии Карлоса Пучдемона из под ареста.

Демонстрация прошла от Бранденбургских ворот до Министерства юстиции. Участники шествия несли плакаты с надписями “Свободу Пучдемону и каталонским политзаключенным” и “Испания — это не демократия”.

После этого они отправились дальше до офиса федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, где как раз и задержали Пучдемона.

Сейчас суд рассматривает вопрос о его экстрадиции.

Участниками марша стали депутаты от сепаратистской партии “Вперед за Каталонию”, президент Каталонской ассоциации муниципалитетов, а также депутат выступившей против экстрадиции Пучдемона немецкой партии “Левые”.

Напомним, 28 марта каталонские депутаты от партий-поклонниц независимости Каталонии приняли резолюцию, в которой требуют, чтобы задержанный в ФРГ Карлес Пучдемон снова занял пост главы автономии.

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