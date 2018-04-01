|Партнер форварда Зозули по "Альбасете" выпал из окна гостиницы
|01.04.2018 17:33
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27-летний испанский хавбек ФК "Альбасете" Пелайо Ново выпал из окна третьего этажа перед матчем 33 тура испанской Сегунды против "Уэска", сообщает со ссылкой на сайт "Альбасете".
Спортсмен был транспортирован в отделение больницы в Сарагосе. Отмечается, что его состояние стабильное. По информации испанского издания AS случай произошел в отеле, когда Ново разговаривал по телефону.
Примечательно, что матч "Альбасете" - "Уэска" перенесен на неопределенный срок.
Заметим, в этом противостоянии впервые за полтора месяца мог появиться украински бомбардир клуба Роман Зозуля, которого главный тренер команды включил в заявку после восстановления игрока от травмы.
Напомним, судейский комитет ФИФА определил 36 главных арбитров и 63 ассистента, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.