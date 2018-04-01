НАК " Украины" разыграл российскую газовую компанию "" в День дурака "признанием" того, что решение Стокгольмского арбитража о газовом споре действительно нарушало баланс.

"Мы решили. "" прав... Раньше они на нас зарабатывали от 2 до 7 млрд долларов в год. Это если брать совокупно сколько мы платили за импортный газ и сколько мы получали за транзит. А теперь они должны нам платить за транзит на 1–1,5 млрд долларов больше, чем мы платим за импортный газ. Плюс они нам должны 4,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа для транзита в прошлые периоды… следовательно мы восстанавливаем баланс – отказываемся от 4,6 млрд компенсации" – пишет в главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает .

По его словам, НАК также не будет требовать компенсации, если "" подаст для транзита меньше, чем предусмотренные контрактом 110 млрд куб м. Кроме того, "" откажется от пересмотра цены за газ по контракту с "Газпромом".

"Поэтому теперь мы должны "Газпрому" за газ, отобранный в 2014 году, 2,2 млрд долларов… Также мы не отказываемся от обнуления компенсации "Газпрому" за положением контракта "бери или плати" за предыдущие годы. Мы не видим проблемы в том, что в таком случае мы уже должны "Газпрому" 56 млрд долларов, и еще будем должны около 20 млрд долларовза 2018-2019 год. Мы верим в том, что за "Газпромом" стоит добрый человек, он нас пожалеет, и передумает требовать от нас 86 млрд долларов", – отметил Витренко.

После чего главный коммерческий директор "Нафтогаза" оставил постскриптум для "Газпрома", где напомнил, что сегодня 1 апреля – День дурака.















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