Сегодня во Львове, возле железнодорожного вокзала загорелся трамвай. Об этом сообщает со ссылкой на ГоСЧС во Львовской области.

В пресс-службе ГоСЧС рассказали, что было задымление, но очагов огня не было. В момент возгорания в середине трамвая не было пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал 23 марта, ночью в Киеве во время движения загорелся троллейбус. В результате пожара повреждены тормозные колодки. Погибших и травмированных нет.

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