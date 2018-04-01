В Украине с 1 апреля 2018 года повышается тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%.

При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что повышение тарифов должно происходить одновременно с повышением качества услуг, информирует svodka.net.

Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов, сообщает Центр транспортных стратегий.

Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры от 19 марта 2012 года и изменениями в тарифах, внесенными приказом ведомства от 21 июля 2014 года. Так, с 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников — с 28 апреля по 8 мая — коэффициент 1,03.

Согласно информации издания, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

Читайте: «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов к Пасхе

В 2018 году ожидается еще одно повышение цен на ж/д билеты.

Ранее с 1 апреля 2018 года ожидалось повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%, а в целом до конца года — на 25%.

Позже стало известно, что соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры Украины еще находится на согласовании в ряде органов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира