На трассу между Сент-Этьеном и Лионом во Франции рухнул легкомоторный самолет, в результате чего погибли пилот и пассажир. Об этом сообщает Euronews .

"Самолет упал на трассу между Сент-Этьеном и Лионом. Пилот и пассажир погибли", - говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что, скорее только, пилот потерял контроль над самолетом на низкой высоте. Из-за этого летательный аппарат столкнулся с металлическим сооружением со знаками над 4-полосной трассой у Сен Шамон.

Из-за разбросанных обломков самолета в настоящее время для проезда открыта только одна из полос трассы.

В результате аварии автомобили не пострадали.

Как сообщал svodka.net, в среду, 28 марта, в израильском международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле терминала столкнулись два самолета - Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al.

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