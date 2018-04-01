В трех местах индийского Кашмира в ночь на 1 апреля начались антитеррористические операции. В результате было ликвидировано 12 террористов. В Кашмире произошли столкновения Фото: EPA Из них шесть получили огнестрельные ранения.Отмечается, что в трех местах Кашмира в ночь на 1 апреля начались антитеррористические операции. В результате было ликвидировано 12 террористов, погибло трое солдат.Операции вызвали волнение между местных жителей, которые вышли на протесты.Двое гражданских лиц погибло, но пока неизвестно, было это результатом столкновений с военными или с боевиками.Индия и Пакистан претендуют на власть над всей территорией исторического княжества Кашмир с 1947 года, провели между собой уже две войны. В 1989 году в Кашмире активизировались боевики, выступающие за отделение региона от Индии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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