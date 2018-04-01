В трех местах индийского Кашмира в ночь на 1 апреля начались
антитеррористические операции. В результате было ликвидировано 12
террористов. В Кашмире произошли столкновения Фото: EPA Из них
шесть получили огнестрельные ранения.Отмечается, что в трех местах
Кашмира в ночь на 1 апреля начались антитеррористические операции.
В результате было ликвидировано 12 террористов, погибло трое
солдат.Операции вызвали волнение между местных жителей, которые
вышли на протесты.Двое гражданских лиц погибло, но пока неизвестно,
было это результатом столкновений с военными или с боевиками.Индия
и Пакистан претендуют на власть над всей территорией исторического
княжества Кашмир с 1947 года, провели между собой уже две
войны. В 1989 году в Кашмире активизировались боевики,
выступающие за отделение региона от Индии.
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