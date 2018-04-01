Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников, и от начала суток оккупанты провели 14 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает

В частности, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, враг из запрещенных 120 мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления близко Луганского.

На Донецком направлении с 82 мм минометов оккупанты открывали огонь по украинским опорных пунктах в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - часто близко Водяного. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил в районе Павлополь. Также там - велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками.

Напомним, за минувшие сутки на Востоке Украины боевики совершили 11 обстрелов, из них 9 были прицельными, в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

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