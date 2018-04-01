|Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака
|01.04.2018 18:02
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В результате землетрясения на западе Ирана пострадали более 20 человек.
В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек — СМИ, информирует svodka.net.
Магнитуда землетрясения составила более 5 баллов.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Тасним.
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«За сегодняшнее землетрясение на данный момент пострадали 23 человека, им оказали амбулаторную медицинскую помощь», — заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к северо-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах).
По данным Института геофизики при Тегеранском университете, магнитуда землетрясения составила 5,3.