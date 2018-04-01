Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака В результате землетрясения на западе Ирана пострадали более 20 человек. В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек — СМИ, информирует svodka.net. Магнитуда землетрясения составила более 5 баллов. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Тасним. Читайте: Саудовский наследный принц назвал сроки вероятной войны с Ираном «За сегодняшнее землетрясение на данный момент пострадали 23 человека, им оказали амбулаторную медицинскую помощь», — заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби. Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к северо-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах). По данным Института геофизики при Тегеранском университете, магнитуда землетрясения составила 5,3.



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