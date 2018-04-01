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Латынина: Если вы живете в России, не рассчитывайте, что вас спасут, рассчитывайте только на себя
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01.04.2018 18:11
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Посетители горящего в Кемерово кинозала сами закрыли дверь, поверив
"одному конкретному человеку", отметила российский публицист Юлия
Латынина. Латынина: Спасение сгорающих – есть дело рук сгорающих
Фото: Leonid Latynin / Facebook "Если вы живете в России, не
рассчитывайте, что вас спасут, рассчитывайте только на себя. У вас
пожар, у вас болезнь, у вас несчастье. Не связывайтесь с этим
государством. Помните, что пожарные не для того в России, чтобы
извлекать людей из огня, они для того, чтобы не пускать родичей это
сделать. Спасение сгорающих – есть дело рук сгорающих", –
заявила она.Проанализировав информацию о пожаре, Латынина пришла к
выводу, что люди могли сами выбраться из кинозала горящего
торгового центра, но не делали этого, предположив, что их захватили
в заложники."Вот очень много людей написали, что запертая дверь во
время пожара – это символ России. В общем, ситуация была еще
страшней, потому что эту дверь они закрыли на чертог сами. Скорей
только, ее закрыл один конкретный человек, конкретный мужчина,
который впал в панику и решил ждать спасения, и он решил за всех
остальных. Поскольку остальные были дети и женщины, они послушали
одного конкретного самца, который был, в общем-то, не в адеквате. И
когда 20 минут, помощи не пришло и дети уже падали в обморок,
Михаил Трусов вышел через другую дверь, через которую можно было
выйти и раньше", – сказала публицист.Она назвала Трусова
"неадекватным лидером"."Сказал ничего не делать, впал в панику и
отключился так же, как отключились другие люди во время этого
пожара, и заплатил большим количеством человеческих жизней", –
считает Латынина.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению
местных властей, возгорание возникло в детской батутной
комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в
результате происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.
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