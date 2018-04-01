Посетители горящего в Кемерово кинозала сами закрыли дверь, поверив "одному конкретному человеку", отметила российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Спасение сгорающих – есть дело рук сгорающих Фото: Leonid Latynin / Facebook "Если вы живете в России, не рассчитывайте, что вас спасут, рассчитывайте только на себя. У вас пожар, у вас болезнь, у вас несчастье. Не связывайтесь с этим государством. Помните, что пожарные не для того в России, чтобы извлекать людей из огня, они для того, чтобы не пускать родичей это сделать. Спасение сгорающих – есть дело рук сгорающих", – заявила она.Проанализировав информацию о пожаре, Латынина пришла к выводу, что люди могли сами выбраться из кинозала горящего торгового центра, но не делали этого, предположив, что их захватили в заложники."Вот очень много людей написали, что запертая дверь во время пожара – это символ России. В общем, ситуация была еще страшней, потому что эту дверь они закрыли на чертог сами. Скорей только, ее закрыл один конкретный человек, конкретный мужчина, который впал в панику и решил ждать спасения, и он решил за всех остальных. Поскольку остальные были дети и женщины, они послушали одного конкретного самца, который был, в общем-то, не в адеквате. И когда 20 минут, помощи не пришло и дети уже падали в обморок, Михаил Трусов вышел через другую дверь, через которую можно было выйти и раньше", – сказала публицист.Она назвала Трусова "неадекватным лидером"."Сказал ничего не делать, впал в панику и отключился так же, как отключились другие люди во время этого пожара, и заплатил большим количеством человеческих жизней", – считает Латынина.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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