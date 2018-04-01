|Нужно держать порох сухим: Порошенко встретился с украинскими военными на Донбассе
|01.04.2018 18:17
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В воскресенье, 1 апреля, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с военнослужащими 79 десантно-штурмовой бригады и бойцами Национальной гвардии, защищающими Украину на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Он передал военным пасхальные корзины, которые подготовила первая леди страны Марина Порошенко, и обереги от детей из Сумской области.
"Сегодня, когда вся страна, все верующие люди празднуют Вербное воскресенье, я хотел бы передать слова искренней благодарности не только от себя, но и от всей моей семьи", - сказал президент.
Также он выразил военным благодарность за то, что они держат оборону, остаются мужественными, за их доблесть и высокий военный дух.
"Спасибо вам за то, что вы защищаете каждый клочок украинской земли", - отметил Порошенко.
Кроме того, он призвал их быть готовыми показать боеспособность украинских войск в любую минуту.
"Нам нужно держать порох сухим. Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минуту боеспособность украинских войск", - подчеркнул глава украинского государства.
Порошенко добавил, что в настоящее время украинцы больше только доверяют армии.
"И нам нужно сделать все, чтобы это доверие сохранить и самое главное - оправдать", - резюмировал Порошенко.
Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко запланировал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 апреля.
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