В воскресенье, 1 апреля, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с военнослужащими 79 десантно-штурмовой бригады и бойцами Национальной гвардии, защищающими Украину на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Он передал военным пасхальные корзины, которые подготовила первая леди страны Марина Порошенко, и обереги от детей из Сумской области.

"Сегодня, когда вся страна, все верующие люди празднуют Вербное воскресенье, я хотел бы передать слова искренней благодарности не только от себя, но и от всей моей семьи", - сказал президент.

Также он выразил военным благодарность за то, что они держат оборону, остаются мужественными, за их доблесть и высокий военный дух.

"Спасибо вам за то, что вы защищаете каждый клочок украинской земли", - отметил Порошенко.

Кроме того, он призвал их быть готовыми показать боеспособность украинских войск в любую минуту.

"Нам нужно держать порох сухим. Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минуту боеспособность украинских войск", - подчеркнул глава украинского государства.

Порошенко добавил, что в настоящее время украинцы больше только доверяют армии.

"И нам нужно сделать все, чтобы это доверие сохранить и самое главное - оправдать", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко запланировал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 апреля.

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