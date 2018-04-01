На стадионе в Мариуполе, где локальный футбольный клуб проиграл киевскому "Динамо" 2:3, присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Динамо" забило в Мариуполе трижды Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook (архив) На 28-й минуте счет открыл игрок "Мариуполя" Андрей Тотовицкий, который воспользовался ошибкой динамовского вратаря. Он же забил во втором тайме уже при счете 1:3.На 47-й минуте за киевский клуб забил Артем Беседин, на 65-й – Николай Шапаренко, на 72-й – Виктор Цыганков.Победа позволила следующему на втором месте Премьер-лиги "Динамо" сократить до трех очков отставание от лидера турнира, донецкого "Шахтера". Горняки свой матч проведут сегодня позже, их соперником станет луганская "Заря".На стадионе в Мариуполе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.После скандала с неявкой "Динамо" в Мариуполь в августе 2017 года киевляне прибыли за день до игры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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