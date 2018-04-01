В воскресенье, 1 апреля, в Киеве в подъезде одного из многоэтажных жилых домов оборвался лифт. Об этом сообщает Еспресо .

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Также выяснилось, что лифтовая кабина рухнула с высоты третьего этажа.

Помимо этого, сообщается, что в момент падения внутри лифта находился человек. После того, как кабину открыли, пострадавшего забрали медики скорой помощи.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 27 февраля, на территории торгового центра Skay Park в Виннице упал лифт , в котором на момент аварии находились шесть человек.

Также напомним, что в Херсоне правоохранители начали расследование дела о падении с пятого этажа дома лифта с двумя детьми.

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