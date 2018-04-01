На западе Ирана, в 20 км от границы с Ираком, зафиксировали подземный толчок силой 5,6 магнитуд по шкале Рихтера, передает со ссылкой на .

По данным Алтае-Саянской филиала Геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 11:35 в воскресенье землетрясения имел координаты 34.30 градуса северной широты и 45.84 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился в 39 км к востоку от города Ханакин (Ирак) и в 116 км к западу от города Керманшах (Иран).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмологи оценили землетрясение как "очень сильное".

По предварительным данным, в результате природного явления никто не пострадал.

В конце февраля в Папуа-Новой Гвинее произошла серия землетрясений магнитудой 7,5 баллов. Погибли более 30 человек, около 300 - получили ранения.

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