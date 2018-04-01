Сегодня, в одном из жилых домов, расположенного в Деснянскои районе Киева оборвался лифт с пассажиром внутри. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По предварительной информации, сегодня, около 16:00, в Деснянском районе Киева оборвался лифт, в котором в то время находился мужчина, 1956 года рождения. На месте происшествия прибыли врачи, но человек отказался от госпитализации. Предварительно известно, что лифт падал с 3 этажа", - сообщили в пресс-службе.

Устанавливаются все подробности.

Напомним, в Киеве в одном из жилых домов Дарницкого района оборвался трос лифта, в котором находились женщина и 11-летняя девочка.

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