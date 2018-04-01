Оставайся, Грудя, с нами, будешь мусор-королём!



На вопросы этих людей «народный эколог» так и не ответил.

За последние две недели куча народу, никогда ранее не замеченных в интересе к экологии, вдруг резко стали активистами за чистоту окружающей среды.

Нет, серьёзно! Я даже одну лошадь в противогазе видел (правда, я почему-то глубоко уверен, что если бы в том месте в тот момент было какое-то реальное загрязнение, то её бы там и близко не было).

Вот и Павел Николаевич Грудинин, проиграв выборы и сбрив усы, вдруг воспылал жгучим интересом к вопросам экологии вообще, и мусора в частности. Как говорил Черномырдин «Никогда не было, и вот опять».

Это особенно странно, если вспомнить, что неподалёку от его барского имения ЗАО «Совхоз им. Ленина» расположен памятник Ленину в Горках, где уже давно устроена стихийная свалка, которую никто не убирает. Фотография оттуда во время выборов обошла половину страны, но господин Грудинин тогда не проявил никакого интереса ни к памятнику, ни к уборке мусора.

Теперь же, позабыв свои предвыборные обещания, Пал Николаич вдруг решил устроить в своём поместье межрегиональный экологический конгресс.

Тема после выброса в Волоколамске горячая, почему бы не попытаться хайпануть?

Назначили координатором проведения конгресса (о грядущем проведении которого ещё пару недель назад никто и не слышал) некоего Владимира Ивановича Филина. Лидера маргинальной Социал-либеральной партии, одного из основателей эклектичной «идеологии высокого коммунитаризма» и ближайшего соратника антисоветчика Болдырева по сборищу фриков НДС ПДРС.

Зачем на «Экологическом конгрессе» профессиональные экологи? Вот и Грудинин подумал, что не нужны. Поэтому назначил координатором конгресса экономиста Филина, а массовку понабирал где попало, свозя их автобусами к месту проведения показушного мероприятия.

Если мы посмотрим список выступающих на «экологическом конгрессе», то там сплошные «активисты» и депутаты районных советов. Ни учёных-экологов, ни инженеров-технологов между них нет. И эти люди в результате приняли решение о создании некой новой экологической организации.

Может и себе создать, например, ассоциацию стоматологов? И не важно, что я парадонтоз от пульпита не отличаю, но ведь зубы мне лечили часто! Так что я теперь активист-дентолог, и могу нести ахинею с умным видом и обилием профильных терминов.

В общем, Пал Николаич из последних сил пытается развить хотя какую-нибудь медийную активность после проигрыша на выборах. Для КПРФ он настоящим лидером так и не стал, в НДС ПДРС он никогда лидером и не был (там рулит с унылым видом серый кардинал Болдырев), собственной политсилы у него нет — вот и приходится изображать бурную деятельность.

Что называется «Не мытьём, так катаньем». Не в президенты, так хотя в губернаторы.

Между тем, возле «совхоза» опять прошёл митинг обманутых дольщиков (объединившихся в общественную организацию «Крестьянский фронт»).

Грудинин во время избирательной кампании очень много только обещал. Ликвидировать нищету, обеспечить всем высокий уровень жизни, помочь каждому. Но не собираетя помогать даже обманутым им же крестьянам.

Фу-фу-фу таким быть! Фи донк!

А ещё его предвыборные паблики тиражировали фейки про «500 погибших» в Кемерово. Будто 64 погибших — недостаточно страшная катастрофа…

Может хватит пытаться ловить хайп и заниматься пустым пиаром, а лучше заняться конкретными исправлениями собственных косяков? Хотя, конечно, можно и побороться за звание мусорного предводителя.

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