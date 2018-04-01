Матч 28-го тура чемпионата Португалии между «Портимоненси» и «Морейренсе» подарил невероятное удовольствие любителям футбола. Хозяева совершили сумасшедший камбек, вырвав победу со счетом 4:3, хотя проигрывали по ходу встречи 0:3.

Три пенальти и красные: португальский клуб одержали победу, информирует svodka.net.

«Морейренсе» отправил соперника в нокдаун в конце первого тайма, когда в течение двух минут сначала открыл счет с пенальти, а затем сразу же удвоил преимущество.

Практически сразу после перерыва гости забили третий мяч. Казалось, что победитель матча известен, однако на авансцену вышел главный арбитр встречи Мануель Мота.

В добавленное время судья сперва поставил два пенальти в ворота «Морейренсе», а затем в течение семи минут удалил трех футболистов гостей.

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В результате хозяева сумели вырвать сумасшедшую победу 4:3.

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