В трех местах индийского Кашмира в ночь на 1 апреля начались
антитеррористические операции. В результате было ликвидировано 12
террористов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
Кашмире произошли столкновения Фото: EPA Из них шесть получили
огнестрельные ранения.Отмечается, что в трех местах Кашмира в ночь
на 1 апреля начались антитеррористические операции. В результате
было ликвидировано 12 террористов, погибло три солдата.Операции
вызвали волнение между местных жителей, которые вышли на
протесты.Двое гражданских лиц погибли, но пока неизвестно, было это
результатом столкновений с военными или с боевиками.Индия и
Пакистан претендуют на власть над всей территорией исторического
княжества Кашмир с 1947 года, провели между собой уже две
войны. В 1989 году в Кашмире активизировались боевики,
выступающие за отделение региона от Индии.
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