|Теннисистка Ястремская вышла в финал квалификации турнира категории "Премьер"
|01.04.2018 18:41
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в конец квалификации на турнире WTA Premier с призовым фондом 800 тыс. долл. - "Volvo Car Open", который проходит в Чарльстоне (США), сообщает со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В первом круге отбора 17-летняя одесситка, посеянная под 9 номером, за 2 часа 34 минуты обыграла Сесилдь Каратанчевой из Болгарии - 6:7(1), 6:4, 6:4.
За место в основной сетке наша соотечественница поспорит с уроженкой Одессы Марина Заневская (8), которая в настоящее время представляет Бельгию.
Отметим, что с основной сетки соревнований стартует киевлянка Екатерина Бондаренко встречей с 14-й сеяной француженкой Ализе Корне.
Напомним, представительница украинского тенниса Людмила Киченок в дуэте с Аллой Кудрявцевой из России получила еще одну победу в парной сетке престижных соревнований в Майами.