Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в конец квалификации на турнире WTA Premier с призовым фондом 800 тыс. долл. - "Volvo Car Open", который проходит в Чарльстоне (США), сообщает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В первом круге отбора 17-летняя одесситка, посеянная под 9 номером, за 2 часа 34 минуты обыграла Сесилдь Каратанчевой из Болгарии - 6:7(1), 6:4, 6:4.

За место в основной сетке наша соотечественница поспорит с уроженкой Одессы Марина Заневская (8), которая в настоящее время представляет Бельгию.

Отметим, что с основной сетки соревнований стартует киевлянка Екатерина Бондаренко встречей с 14-й сеяной француженкой Ализе Корне.

Напомним, представительница украинского тенниса Людмила Киченок в дуэте с Аллой Кудрявцевой из России получила еще одну победу в парной сетке престижных соревнований в Майами.

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