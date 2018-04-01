Вечером 31 марта, в с крыши дома на ул. Владимирской упала девушка.

Люди залезли на крышу посмотреть на открытие фестиваля "Французская весна", передает со ссылкой на .

Всего на здании собралось около 60 человек.

Они забрались на крышу одного из домов, оттуда их выгнала полиция. Поэтому они перебрались на дом № 18 по улице Владимирской. На крыше этого дома был стеклянная участок. На нее наступила девушка и провалилась.

Девушка пролетела несколько этажей, после чего приземлилась на лестницу. Ее забрала скорая помощь.

В Голосеевском районе столицы двое водителей устроили стрельбу возле ТРЦ "Магеллан". Полиция ввела план "Перехват" нарушителей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

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