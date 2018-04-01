По информации UA-Футбол, после задержания полицейскими в Мариуполе болельщиков киевского "Динамо" защищать задержанных принялись фанаты двух команд. Полицейские пытались поймать киевских фанатов Фото: ua-football.com Издание пишет, что полицейские задержали нескольких болельщиков "Динамо", после чего на их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд.Сообщается, что в сторону сотрудников полиции летели камни."Новости Донбасса" информируют, что на трибунах в районе секторов с киевскими ультрас взорвали взрывпакет. После этого началась борьба между болельщиками ФК "Динамо" и ФК "Мариуполь", которая продолжилась за пределами стадиона.Сам футбольный матч завершился победой киевского клуба со счетом 3:2. На стадионе присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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