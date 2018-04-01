По информации UA-Футбол, после задержания полицейскими в Мариуполе
болельщиков киевского "Динамо" защищать задержанных принялись
фанаты двух команд. Полицейские пытались поймать киевских фанатов
Фото: ua-football.com Издание пишет, что полицейские задержали
нескольких болельщиков "Динамо", после чего на их защиту бросились
фанаты обеих футбольных команд.Сообщается, что в сторону
сотрудников полиции летели камни."Новости Донбасса" информируют,
что на трибунах в районе секторов с киевскими ультрас взорвали
взрывпакет. После этого началась борьба между болельщиками ФК
"Динамо" и ФК "Мариуполь", которая продолжилась за пределами
стадиона.Сам футбольный матч завершился победой киевского клуба со
счетом 3:2. На стадионе присутствовал президент Украины Петр
Порошенко.
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