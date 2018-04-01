Некоторые торговые сети не пускают сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводят проверки пожарной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью телеканалу Прямой.

Отдельные торговые сети отказываются пускать сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются проведением проверок пожарной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу Прямой.

"Мне нужны не штрафы, мне не нужно давление на бизнес. Мне нужно, чтобы была обеспечена соответствующая безопасность", - сказал он.

Премьер-министр уточнил, что в том случае, если кто-то будет игнорировать требования, на это будут жестко реагировать.

"До меня уже доносится информация, что определенные торговые сети не пускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали меня: не играйте с огнем, не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку охотно, чем упрямиться. Это сопротивление мы преодолеем. Если для этого нужно будет задействовать правоохранительные органы и подразделения, мы это сделаем", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал svodka.net ранее, мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все торгово-развлекательные центры в столице, чтобы убедиться, что они соответствуют нормам пожарной безопасности.

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