Папа римский Франциск помолился за мир в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Папа Франциск пожелал мира Украине Фото: EPA "Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", – сказал понтифик.Также папа помолился за мир в "любимой и окровавленной" Сирии, где "население измождено войной, которой не видно конца".Понтифик попросил мира и для стран Африки, КНДР и Венесуэлы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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