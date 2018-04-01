Папа римский Франциск помолился за мир в Украине. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Папа Франциск пожелал мира
Украине Фото: EPA "Плодов мира просим для Украины, чтобы
укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для
гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", –
сказал понтифик.Также папа помолился за мир в "любимой и
окровавленной" Сирии, где "население измождено войной, которой не
видно конца".Понтифик попросил мира и для стран Африки, КНДР и
Венесуэлы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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