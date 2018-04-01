|ИГ планирует осуществить теракты в РФ во время ЧМ-2018 - СМИ
|01.04.2018 19:03
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Террористическая группировка "Исламское государство" планирует осуществить ряд терактов в России во время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на сообщение группировки ИГ в Telegram, передает .
В частности, по каналам ИГ распространяются изображения, на которых, как предполагается, террористы используют беспилотные летательные аппараты для транспортировки бомб.
По данным источников в силах безопасности, террористы ИГ могут оснастить химическими или бактериальными веществами беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, группировка якобы сможет отправлять смертников на стадионы.
Чемпионат мира по футболу 2018 - 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018
Как сообщал террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за набег на супермаркет во Франции.