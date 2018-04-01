В App Store появилась новая социальная сеть, предназначенная исключительно для домашних животных. Об этом сообщает Wired .

В настоящее время приложение социальной сети Petzbe в App Store бесплатно. Пользователи могут зарегистрировать своих питомцев, после чего публиковать там только их снимки. В социальной сети зарегистрировались уже приблизительно 2 тысячи пользователей.

Кроме того, указано, что в приложении можно подписываться на аккаунты других пользователей. Для того, чтобы это сделать, необходимо "обнюхать" понравившуюся страницу.

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники зоопарка Ouwehands Dierenpark Rhenen, который находится около Утрехта в Нидерландах, перед тем как размножать бамбуковых медведей, заранее знакомят и тренируют их выносливость, что произошло в этот раз.

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