Легализация игорного бизнеса может ежегодно обогащать казну Украины на 5 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает со ссылкой на .

"По экспертным оценкам, от легализации только игорного бизнеса на социальное обеспечение граждан, поддержку здравоохранения, спорта и культуры государство может дополнительно получать около пяти миллиардов гривен ежегодно", - заявил Данилюк.

Согласно государственному бюджету на 2018 год, Украина ожидает получить 1,9 миллиарда гривен поступлений от лотерейной деятельности.

В Украине деятельность заведений с азартными играми запрещена с 2009 года. Негосударственные лотереи оказались вне закона 2012 года.

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