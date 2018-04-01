С апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы Минюста, что уже занимаются взысканием алиментов с неплательщиков, которые сфокусируются на взыскании с предприятий-должников задолженности по заработной плате в пользу граждан. Об этом во время брифинга сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент

"По такой же схеме, как и в случае с неплательщиками алиментов, планируем начать работу по взысканию задолженности по заработной плате. На сегодня задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен. Планируем запустить такую ​​работу с 1 апреля этого года", - сообщил П.Петренко.

Как сообщал в Украине внедрят систему электронных арестов средств должников с целью автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга.

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